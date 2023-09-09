Ларион Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарион Ефимович

Ларион Ефимович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
03.02.1789

Дочь: Анна Ларионовна

Мать ребёнка: Марфа Емельяновна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Авдотья Ларионовна

Мать ребёнка: Марфа Емельяновна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Ларионович

Мать ребёнка: Марфа Емельяновна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.