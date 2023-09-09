Ларион Ефимович
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
03.02.1789
Дочь: Анна Ларионовна
Мать ребёнка: Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Авдотья Ларионовна
Мать ребёнка: Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Ларионович
Мать ребёнка: Марфа Емельяновна
Смерть
Неизвестно