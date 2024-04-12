Домна Самуйлова
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Самуил Иванов
Мать: Ксения Трофимова
Бракосочетание
08.11.1769 ст.
Муж: Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
24.01.1773 ст.
Дочь: Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
12.04.1777 ст.
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Лукерья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Евстафий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Тимофей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тихонов
Смерть
Неизвестно