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Домна Самуйлова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Самуил Иванов

Мать: Ксения Трофимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1769 ст.

Муж: Дмитрий Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1773 ст.

Дочь: Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1777 ст.

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Лукерья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Евстафий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тихонов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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