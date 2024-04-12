Самуил Иванов
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Неизв. Фёдорова
Бракосочетание
08.02.1750 ст.
Жена: Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Домна Самуйлова
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
31.12.1756 ст.
Дочь: Маланья Самуйлова
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Игнатий Самуйлов
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Алексей Самуйлов
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Развод
1759
Жена: Ксения Трофимова
Призыв на военную службу
1759
Смерть
После 1759