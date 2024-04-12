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Самуил Иванов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1759

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Неизв. Фёдорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1750 ст.

Жена: Ксения Трофимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Домна Самуйлова

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.12.1756 ст.

Дочь: Маланья Самуйлова

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Игнатий Самуйлов

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Алексей Самуйлов

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Развод
1759

Жена: Ксения Трофимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Призыв на военную службу
1759
Смерть
После 1759
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