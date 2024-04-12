Неизв. Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиОколо 1734
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Фёдор Фокин
Мать: Ефимия Онуфриева
Установлена на основании того, что Самуил Иванов в исповедных ведомостях за 1750-ые годы указан проживающим во дворе её братьев как "племянник".
Бракосочетание
До 1731
Муж: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1732
Сын: Самуил Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Смерть
Около 1734