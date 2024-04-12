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Неизв. Фёдорова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Около 1734

Пол

Женский

Отец

1673 г.р.

Мать

1677 г.р.

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Фёдор Фокин

Мать: Ефимия Онуфриева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Установлена на основании того, что Самуил Иванов в исповедных ведомостях за 1750-ые годы указан проживающим во дворе её братьев как "племянник".
Бракосочетание
До 1731

Муж: Иван Тимофеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Самуил Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1734
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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