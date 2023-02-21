Уткин Михаил Николаевич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Уткин Николай Иванович
Мать: Уткина Анна Ильина
Серюкова
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно