Уткин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткин Михаил Николаевич

Уткин Михаил Николаевич

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Уткин Николай Иванович

Мать: Уткина Анна Ильина

Серюкова
Рождение ребёнка
1874

Сын: Уткин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1878

Сын: Уткин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close