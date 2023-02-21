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Уткина Татьяна Михайловна

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Серюкова
Рождение ребёнка
1874

Сын: Уткин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Уткин Михаил Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1878

Сын: Уткин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Уткин Михаил Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Уткин Михаил Николаевич

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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