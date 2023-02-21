Уткина Татьяна Михайловна
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Уткин Михаил Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Уткин Михаил Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Уткин Михаил Николаевич
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно