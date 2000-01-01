Уткина Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Анна Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Уткин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Катерина Николаевна

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анисья Николаевна

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1851

Сын: Уткин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1856

Сын: Уткин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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