Уткина Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Катерина Николаевна
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно