Карпов Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Карпов Степан Евтеевич
Мать: Карпова София Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Карпова) Мария Степановна
Мать ребёнка: Карпова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Карпова Прасковья Андреевна
Смерть
Неизвестно