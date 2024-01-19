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Карпова София Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1743

Муж: Карпов Степан Евтеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Карпов Степан Степанович

Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Карпов Агафон Степанович

Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1750
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Карпов Селиван Степанович

Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дария Степановна

Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Карпов Семен Степанович

Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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