Карпова София Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1743
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич
Упоминание
1750
Рождение ребёнка
1751
Сын: Карпов Селиван Степанович
Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дария Степановна
Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Карпов Степан Евтеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно