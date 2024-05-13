Карпов Агафон Степанович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Карпов Степан Евтеевич
Мать: Карпова София Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Карпова) Афимия Агафоновна
Мать ребёнка: Карпова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Карпов Агафонович
Мать ребёнка: Карпова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно