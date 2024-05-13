Карпов Агафон Степанович 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпов Агафон Степанович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Карпов Степан Евтеевич

Мать: Карпова София Павловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Прасковья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Карпова) Афимия Агафоновна

Мать ребёнка: Карпова Прасковья Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Карпов Агафонович

Мать ребёнка: Карпова Прасковья Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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