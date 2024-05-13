Карпова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Карпова) Афимия Агафоновна
Отец ребёнка: Карпов Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Карпов Агафонович
Отец ребёнка: Карпов Агафон Степанович
Смерть
Неизвестно