Карпова Прасковья Васильевна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Агафон Степанович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Карпова) Афимия Агафоновна

Отец ребёнка: Карпов Агафон Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Карпов Агафонович

Отец ребёнка: Карпов Агафон Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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