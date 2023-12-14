Карпова Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Карпов Степан Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Карпов Мирон Степанович

Отец ребёнка: Карпов Степан Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Степан Степанович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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