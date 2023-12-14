Карпова Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Карпов Степан Степанович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Карпов Степан Степанович
Упоминание
13.02.1763
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно