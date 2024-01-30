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Тунгусов Игнатий Николаевич

Место рождения

Бушмина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бушмина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тунгусова) Феша Игнатьевна

Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тунгусова) Матрёна Игнатьевна

Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Тунгусова) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тунгусова) Вера Игнатьевна

Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тунгусов Яким Игнатьевич

Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тунгусов Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Бракосочетание
12.01.1904 ст.

Жена: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Бракосочетание
12.01.1904 ст.

Жена: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
30.09.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Бушмина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Бушмина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

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