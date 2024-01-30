Тунгусов Игнатий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тунгусова) Феша Игнатьевна
Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тунгусова) Матрёна Игнатьевна
Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Тунгусова) Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тунгусова) Вера Игнатьевна
Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тунгусов Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна
Бракосочетание
12.01.1904 ст.
Бракосочетание
12.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
30.09.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно