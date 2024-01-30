(Тунгусова) Феша Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тунгусова) Феша Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тунгусов Игнатий Николаевич

Мать: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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