Волкова (Тунгусова) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Тунгусова) Мария Игнатьевна

Волкова (Тунгусова) Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тунгусов Игнатий Николаевич

Мать: Тунгусова (Воронова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Волков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Волков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Важина (Волкова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Волков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Валерий Петрович

Отец ребёнка: Волков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Пётр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.