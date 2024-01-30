Волкова (Тунгусова) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Волков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Важина (Волкова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Волков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Пётр
Смерть
Неизвестно