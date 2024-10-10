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Наталья Ивановна

Место рождения

Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

16.09.1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иван Трофимович

Мать: не указана

Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 20 лет, муж - Паникар Дмитриевич, 16 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листо... Показать все
Бракосочетание
29.10.1794 ст.

Муж: Паникар / Поникар / Поликарп Дмитриевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 124. Метрические книги и брачные... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 21 год, муж - Поникар Дмитриевич, 17 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1796 ст.

Сын: Филипп Паникарович / Поликарпович

Отец ребёнка: Паникар / Поникар / Поликарп Дмитриевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.10.1796 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Федор Трофимович Источник: Архив Государственное бюджетно... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1802 ст.

Дочь: Анна Паникаровна / Поликарповна

Отец ребёнка: Паникар / Поникар / Поликарп Дмитриевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.12.1802 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская девка Екатерина Терентьевна Источник: Архив Государстве... Показать все
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Агафья Паникаровна / Поликарповна

Отец ребёнка: Паникар / Поникар / Поликарп Дмитриевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.09.1816 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
"У Поникара Дмитриевича ..." далее утрачено. По возрасту предполагаю, что жена. место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 38 лет причина - от горячки Источник: Ар... Показать все

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