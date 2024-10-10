Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти16.09.1816 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Иван Трофимович
Мать: не указана
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 20 лет, муж - Паникар Дмитриевич, 16 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листо... Показать все
Бракосочетание
29.10.1794 ст.
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 124. Метрические книги и брачные... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 21 год, муж - Поникар Дмитриевич, 17 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1796 ст.
Сын: Филипп Паникарович / Поликарпович
Отец ребёнка: Паникар / Поникар / Поликарп Дмитриевич
дата крещения - 11.10.1796 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Федор Трофимович Источник: Архив Государственное бюджетно... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1802 ст.
Дочь: Анна Паникаровна / Поликарповна
Отец ребёнка: Паникар / Поникар / Поликарп Дмитриевич
дата крещения - 09.12.1802 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская девка Екатерина Терентьевна Источник: Архив Государстве... Показать все
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Агафья Паникаровна / Поликарповна
Отец ребёнка: Паникар / Поникар / Поликарп Дмитриевич
Смерть
16.09.1816 ст.
"У Поникара Дмитриевича ..." далее утрачено. По возрасту предполагаю, что жена. место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 38 лет причина - от горячки Источник: Ар... Показать все