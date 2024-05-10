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Агафья Паникаровна / Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

21.12.1807 ст.

Пол

Женский

Отец

Между 1778 и 1779 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Паникар / Поникар / Поликарп Дмитриевич

Мать: Наталья Ивановна

Смерть
21.12.1807 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 месяцев причина - от кори Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все

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