Агафья Паникаровна / Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти21.12.1807 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Смерть
21.12.1807 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 месяцев причина - от кори Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все