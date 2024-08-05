Кобызева Настасья Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: Ларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Кобызева) Лукерья Евдокимовна
Отец ребёнка: Кобызев Евдоким Климентьевич
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Кобызев Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Кобызев Евдоким Климентьевич
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: (Кобызева) Василиса Евдокимовна
Отец ребёнка: Кобызев Евдоким Климентьевич
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Кобызев Прокопий Ефимович
Отец ребёнка: Кобызев Евдоким Климентьевич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: (Кобызева) Акулина Евдокимовна
Отец ребёнка: Кобызев Евдоким Климентьевич
Смерть
Неизвестно