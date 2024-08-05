Кобызева Настасья Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобызева Настасья Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Ларион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобызев Евдоким Климентьевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Кобызева) Лукерья Евдокимовна

Отец ребёнка: Кобызев Евдоким Климентьевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Кобызев Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Кобызев Евдоким Климентьевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: (Кобызева) Василиса Евдокимовна

Отец ребёнка: Кобызев Евдоким Климентьевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Кобызев Прокопий Ефимович

Отец ребёнка: Кобызев Евдоким Климентьевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: (Кобызева) Акулина Евдокимовна

Отец ребёнка: Кобызев Евдоким Климентьевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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