Гашкова Евросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гашкова Евросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1914

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гашков Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Гашков Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гашкова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Гашков Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1939

Дочь: Осечкина (Гашкова) Галина Ефимовна

Отец ребёнка: Гашков Ефим Васильевич

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
1998

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