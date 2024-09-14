Гашкова Евросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1914
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гашков Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Гашков Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гашкова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Гашков Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1939
Дочь: Осечкина (Гашкова) Галина Ефимовна
Отец ребёнка: Гашков Ефим Васильевич
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
1998