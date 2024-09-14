Гашков Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти28.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гашков Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Гашкова Евросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гашкова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Гашкова Евросинья
Рождение ребёнка
25.07.1939
Дочь: Осечкина (Гашкова) Галина Ефимовна
Мать ребёнка: Гашкова Евросинья
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
28.02.1942