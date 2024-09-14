Гашков Ефим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГашков Ефим Васильевич

Гашков Ефим Васильевич

Место рождения

Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1914

Дата смерти

28.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гашков Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Гашкова Евросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гашкова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Гашкова Евросинья

Рождение ребёнка
25.07.1939

Дочь: Осечкина (Гашкова) Галина Ефимовна

Мать ребёнка: Гашкова Евросинья

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
28.02.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.