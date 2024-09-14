Гашков Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гашков Ефим Васильевич
Мать: Гашкова Евросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гашкова Галина
Рождение ребёнка
1979
Сын: Гашков Александр Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Гашкова Надежда Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Гашкова Галина Витальевна
Мать ребёнка: не указана