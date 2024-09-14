Гашков Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГашков Виталий Васильевич

Гашков Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гашков Ефим Васильевич

Мать: Гашкова Евросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гашкова Галина

Рождение ребёнка
1979

Сын: Гашков Александр Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Гашкова Надежда Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Гашкова Галина Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.