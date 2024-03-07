Ремнев Иван Васильевич
Место рождениясело Ташелка
Дата рождения18.10.1879
Дата смерти09.02.1908
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1879
Отец: Ремнев Василий Федорович
Мать: Пелагея Дмитриевна
село Ташелка
Крещение
21.10.1879
Покровская церковь, Ташелка
Бракосочетание
19.01.1898
Жена: Ремнева Анна Михайловна
Покровская церковь, Ташелка
Супруг(-а): Анна Михайловна Ремнева (Еремина)
Рождение ребёнка
02.11.1898
Мать ребёнка: Ремнева Анна Михайловна
село Ташелка
Рождение ребёнка
21.01.1901
Мать ребёнка: Ремнева Анна Михайловна
село Ташелка
Рождение ребёнка
01.07.1906
Мать ребёнка: Ремнева Анна Михайловна
село Ташелка
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
09.02.1908
село Ташелка
Причина смерти: Болезнь, чахотка
Похороны
11.02.1908