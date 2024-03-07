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Ремнев Иван Васильевич

Место рождения

село Ташелка

Дата рождения

18.10.1879

Дата смерти

09.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1879

Отец: Ремнев Василий Федорович

Мать: Пелагея Дмитриевна

село Ташелка
Крещение
21.10.1879
Покровская церковь, Ташелка
Бракосочетание
19.01.1898

Жена: Ремнева Анна Михайловна

Покровская церковь, Ташелка
Супруг(-а): Анна Михайловна Ремнева (Еремина)
Рождение ребёнка
02.11.1898

Сын: Ремнев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ремнева Анна Михайловна

село Ташелка
Рождение ребёнка
21.01.1901

Сын: Ремнев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ремнева Анна Михайловна

село Ташелка
Рождение ребёнка
01.07.1906

Сын: Ремнев Игнат Иванович

Мать ребёнка: Ремнева Анна Михайловна

село Ташелка
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
09.02.1908
село Ташелка
Причина смерти: Болезнь, чахотка
Похороны
11.02.1908
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