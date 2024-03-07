(Ремнева) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Крашенинникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
село Ташелка
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Еремина Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
Ташелка
Рождение ребёнка
02.03.1877
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
Ташелка
Рождение ребёнка
07.07.1878
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
Ташелка
Рождение ребёнка
18.10.1879
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
село Ташелка
Рождение ребёнка
26.06.1881
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
Ташелка
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
село Ташелка
Рождение ребёнка
01.04.1887
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
Ташелка
Рождение ребёнка
20.03.1889
Дочь: Павлова Мария Елисеева Васильевна
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
село Ташелка, Ставропольский уезд, Самарская губерния