(Ремнева) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ремнева) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Крашенинникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

село Ташелка
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Еремина Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

Ташелка
Рождение ребёнка
02.03.1877

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

Ташелка
Рождение ребёнка
07.07.1878

Сын: Ремнев Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

Ташелка
Рождение ребёнка
18.10.1879

Сын: Ремнев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

село Ташелка
Рождение ребёнка
26.06.1881

Сын: Ремнев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

Ташелка
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

село Ташелка
Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Ремнев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

Ташелка
Рождение ребёнка
20.03.1889

Дочь: Павлова Мария Елисеева Васильевна

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

село Ташелка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
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