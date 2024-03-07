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Еремина (Ремнева) Агафья Васильевна
Еремина (Ремнева) Агафья Васильевна
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Древо
Место рождения
Ташелка
Дата рождения
1875
Пол
Женский
Отец
Ремнев Василий Федорович
1846 г.р.
Мать
(Ремнева) Пелагея Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Ремнев Василий Федорович
Мать:
Пелагея Дмитриевна
Ташелка
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