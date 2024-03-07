Еремина (Ремнева) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Ремнева) Агафья Васильевна

Место рождения

Ташелка

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ремнев Василий Федорович

Мать: Пелагея Дмитриевна

Ташелка
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