Ремнев Григорий Иванович
Место рождениясело Ташелка
Дата рождения21.01.1901
Дата смерти27.06.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1901
Отец: Ремнев Иван Васильевич
Мать: Ремнева Анна Михайловна
село Ташелка
Крещение
21.01.1901
Покровская церковь, Ташелка
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
27.06.1903
село Ташелка
Причина смерти: В молодом возрасте, от кори
Похороны
28.06.1903