Ремнев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремнев Григорий Иванович

Место рождения

село Ташелка

Дата рождения

21.01.1901

Дата смерти

27.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1901

Отец: Ремнев Иван Васильевич

Мать: Ремнева Анна Михайловна

село Ташелка
Крещение
21.01.1901
Покровская церковь, Ташелка
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
27.06.1903
село Ташелка
Причина смерти: В молодом возрасте, от кори
Похороны
28.06.1903
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