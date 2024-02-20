Ткаченко Яков Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1802
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Ткаченко Федор Моисеевич
Мать: Ткаченко Елена Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1831
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука