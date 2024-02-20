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Ткаченко Яков Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1802

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ткаченко Федор Моисеевич

Мать: Ткаченко Елена Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ткаченко Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ткаченко Мирон Яковлевич

Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1831
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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