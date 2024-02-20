Ткаченко Федор Моисеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1748
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Ткаченко Моисей
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ткаченко Серафим Федорович
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1801
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука