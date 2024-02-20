Ткаченко (Потримай) Елена Павловна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1750
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ткаченко Серафим Федорович
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно