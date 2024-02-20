Ткаченко Мелания Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Мелания Евстафьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ткаченко Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Ткаченко Яков Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ткаченко Мирон Яковлевич

Отец ребёнка: Ткаченко Яков Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Ткаченко Яков Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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