Лашев Яков Иванов
мужской, родился 1747 ст., Евдокимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
умер Неизвестно
ОтецЛашев ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Боровая Наталья Федорова1771 г.р.
Дети
Лашева Параскева Яковлева1798 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Лашев Иван
Мать: не указана
Евдокимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.02.1791 ст.
Жена: Боровая Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Лашева Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Боровая Наталья Федорова
Евдокимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно