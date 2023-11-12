Лашев Яков Иванов 1747 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лашев Яков Иванов

Автор
ИС
Смирнова И.

мужской, родился 1747 ст., Евдокимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

умер Неизвестно

Отец
Лашев ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Боровая Наталья Федорова1771 г.р.
Дети
Лашева Параскева Яковлева1798 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Лашев Иван

Мать: не указана

Евдокимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Бракосочетание
12.02.1791 ст.

Жена: Боровая Наталья Федорова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Лашева Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Боровая Наталья Федорова

Евдокимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
Неизвестно

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