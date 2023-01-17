Евдокимовская
Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7979Евдокимовская, д. удел.при рукаве р. Двины.254119195975Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Евдокимовская25620
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1137. Евдокимовская (Село Волково, Коробицыны, Житовы), деревня бывшая удельная, при реке Северной Двине, дворов 25, жителей 167, 2 лавки, пеко-скипид. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
82212Евдокимовскаядеревня62°25'с.ш.43°54'в.д.P-38-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11608440121д Евдокимовскаядеревня