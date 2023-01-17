деревня Евдокимовская, деревня Евдокимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Евдокимовская

Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7979Евдокимовская, д. удел.при рукаве р. Двины.254119195975
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Афанасьевская волость
Евдокимовская25620

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Афонасьевская волость
1137. Евдокимовская (Село Волково, Коробицыны, Житовы), деревня бывшая удельная, при реке Северной Двине, дворов 25, жителей 167, 2 лавки, пеко-скипид. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Верхнетоемский район
82212Евдокимовскаядеревня62°25'с.ш.43°54'в.д.P-38-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, Пучужское сельское поселение
11608440121д Евдокимовскаядеревня
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