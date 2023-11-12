Боровая Наталья Федорова
женский, родилась 1771
умерла Неизвестно
ОтецБоровой ФедорНеизвестно г.р.
Супруги
Лашев Яков Иванов1747 ст. г.р.
Дети
Лашева Параскева Яковлева1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Боровой Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1791 ст.
Муж: Лашев Яков Иванов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Лашева Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Лашев Яков Иванов
Евдокимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно