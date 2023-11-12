Боровая Наталья Федорова 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Боровая Наталья Федорова

Автор
ИС
Смирнова И.

женский, родилась 1771

умерла Неизвестно

Отец
Боровой ФедорНеизвестно г.р.
Супруги
Лашев Яков Иванов1747 ст. г.р.
Дети
Лашева Параскева Яковлева1798 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Боровой Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1791 ст.

Муж: Лашев Яков Иванов

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Лашева Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Лашев Яков Иванов

Евдокимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
Неизвестно

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