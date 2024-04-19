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Половников Никифор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Половников Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половникова Офимья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Половников Артемий Никифоров

Мать ребёнка: Половникова Офимья

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Половникова) Анисья Никифоровна

Мать ребёнка: Половникова Офимья

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Половникова) Акулина Никифоровна

Мать ребёнка: Половникова Офимья

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Половников Иван Никифоров

Мать ребёнка: Половникова Офимья

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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