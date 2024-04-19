Половников Никифор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Половников Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Половникова Офимья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Половников Артемий Никифоров
Мать ребёнка: Половникова Офимья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Половникова) Анисья Никифоровна
Мать ребёнка: Половникова Офимья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Половникова) Акулина Никифоровна
Мать ребёнка: Половникова Офимья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Половников Иван Никифоров
Мать ребёнка: Половникова Офимья
Смерть
Неизвестно