Половникова Офимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Половников Артемий Никифоров
Отец ребёнка: Половников Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Половникова) Анисья Никифоровна
Отец ребёнка: Половников Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Половникова) Акулина Никифоровна
Отец ребёнка: Половников Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Половников Иван Никифоров
Отец ребёнка: Половников Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно