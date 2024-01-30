Половников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловников Василий

Половников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Половников Никифор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Половников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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