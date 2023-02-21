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Еперин Гаврила Петрович

Место рождения

Преображенское

Дата рождения

02.04.1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1749

Отец: Еперин Пётр Егорович

Мать: Еперина Анна Тихоновна

Преображенское
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анисия Гавриловна

Мать ребёнка: Еперина Пелагея Трифоновна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Еперина Пелагея Трифоновна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ефимия Гавриловна

Мать ребёнка: Еперина Пелагея Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еперина Пелагея Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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