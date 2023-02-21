Еперин Гаврила Петрович
Место рожденияПреображенское
Дата рождения02.04.1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1749
Отец: Еперин Пётр Егорович
Мать: Еперина Анна Тихоновна
Преображенское
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анисия Гавриловна
Мать ребёнка: Еперина Пелагея Трифоновна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Еперина Пелагея Трифоновна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ефимия Гавриловна
Мать ребёнка: Еперина Пелагея Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно