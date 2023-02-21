Еперина Пелагея Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анисия Гавриловна
Отец ребёнка: Еперин Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Еперин Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ефимия Гавриловна
Отец ребёнка: Еперин Гаврила Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно