Еперина Пелагея Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еперина Пелагея Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анисия Гавриловна

Отец ребёнка: Еперин Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Еперин Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ефимия Гавриловна

Отец ребёнка: Еперин Гаврила Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еперин Гаврила Петрович

Смерть
Неизвестно
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