Еперина Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1746
Сын: Еперин Иван Петрович
Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович
Рождение ребёнка
02.04.1749
Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович
Преображенское
Рождение ребёнка
17.12.1755
Дочь: Варвара Петровна?
Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович
Преображенское
Рождение ребёнка
1756
Сын: Еперин Егор Петрович
Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович
Преображенское
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович
Преображенское
Рождение ребёнка
1762
Сын: Еперин Иван Петрович
Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович
Преображенское
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович
Преображенское
Рождение ребёнка
30.01.1765
Сын: Еперин Пётр Петрович
Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович
Преображенское
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еперин Пётр Егорович
Смерть
Неизвестно