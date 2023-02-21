Еперина Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еперина Анна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1746

Сын: Еперин Иван Петрович

Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович

Рождение ребёнка
02.04.1749

Сын: Еперин Гаврила Петрович

Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович

Преображенское
Рождение ребёнка
17.12.1755

Дочь: Варвара Петровна?

Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович

Преображенское
Рождение ребёнка
1756

Сын: Еперин Егор Петрович

Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович

Преображенское
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович

Преображенское
Рождение ребёнка
1762

Сын: Еперин Иван Петрович

Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович

Преображенское
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович

Преображенское
Рождение ребёнка
30.01.1765

Сын: Еперин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович

Преображенское
Рождение ребёнка
1771

Сын: Еперин Федот Петрович

Отец ребёнка: Еперин Пётр Егорович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еперин Пётр Егорович

Смерть
Неизвестно
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