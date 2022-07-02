Чуприков (Чупряков) Никифор Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприков (Чупряков) Никифор Лаврентьевич

Место рождения

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.05.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1849 ст.

Отец: Самоилов Лаврентий Вуколович

Мать: Самоилова Ирина Максимовна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуприков (Чупряков) Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Чуприкова (Чупрякова) Акулина Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова (Чупрякова) Акулина Федосеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.06.1882 ст.

Сын: Чупряков Евдоким Никифорович

Мать ребёнка: Чуприкова (Чупрякова) Акулина Федосеевна

Смерть
Неизвестно

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