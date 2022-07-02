Чуприков (Чупряков) Никифор Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1849 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1882 ст.
Сын: Чупряков Евдоким Никифорович
Мать ребёнка: Чуприкова (Чупрякова) Акулина Федосеевна
Смерть
Неизвестно