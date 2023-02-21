Самоилова Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1849 ст.
Сын: Чуприков (чупряков) Никифор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Самоилов Лаврентий Вуколович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно