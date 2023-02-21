Самоилова Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоилова Ирина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1849 ст.

Сын: Чуприков (чупряков) Никифор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Самоилов Лаврентий Вуколович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоилов Лаврентий Вуколович

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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