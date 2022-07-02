Самоилов Лаврентий Вуколович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоилов Лаврентий Вуколович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самоилов (Чупряков) Вукола

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоилова Ирина Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1849 ст.

Сын: Чуприков (Чупряков) Никифор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Самоилова Ирина Максимовна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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