Самоилов Лаврентий Вуколович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самоилов (Чупряков) Вукола
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1849 ст.
Сын: Чуприков (Чупряков) Никифор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Самоилова Ирина Максимовна
Смерть
Неизвестно