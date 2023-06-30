Белова Анна (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелова Анна (?)

Белова Анна (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Белов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Дмитриевич

Петрово Ряжский уезд Московской губ
Рождение ребёнка
1915

Сын: Белов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Белов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Дмитриевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close