Белова Анна (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Белов Алексей Дмитриевич
Петрово Ряжский уезд Московской губ
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Белов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.11.1918
Отец ребёнка: Белов Алексей Дмитриевич
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно