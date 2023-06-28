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Белов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Петрово, Ряжский уезд, Московская губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрово, Ряжский уезд, Московская губ
Рождение ребёнка
1912

Сын: Белов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Анна (?)

Петрово Ряжский уезд Московской губ
Рождение ребёнка
1915

Сын: Белов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Анна (?)

Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Белов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Анна (?)

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Евгения Алекесеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно