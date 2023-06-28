Белов Алексей Дмитриевич
Место рожденияПетрово, Ряжский уезд, Московская губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Петрово, Ряжский уезд, Московская губ
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Белова Анна (?)
Петрово Ряжский уезд Московской губ
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Белова Анна (?)
Рождение ребёнка
07.11.1918
Мать ребёнка: Белова Анна (?)
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Евгения Алекесеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно