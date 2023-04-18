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Prints Oskar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1896 ст.

Дата смерти

?.06.1987

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1853 г.р.

Жена

1902 г.р.
1909 г.р.

Дети

1931 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1896 ст.

Отец: Prints Jaan

Мать: Prints (Maddisson) Ann

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Prints (Rand) Pauline

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Prints (Rand) Ida

Рождение ребёнка
20.11.1931

Сын: Prints Ülo

Мать ребёнка: Prints (Rand) Ida

Рождение ребёнка
08.02.1939

Сын: Prints Lembit

Мать ребёнка: Prints (Rand) Ida

Смерть
?.06.1987
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

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