Prints Oskar
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1896 ст.
Дата смерти?.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1896 ст.
Отец: Prints Jaan
Мать: Prints (Maddisson) Ann
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Prints (Rand) Pauline
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Prints (Rand) Ida
Рождение ребёнка
20.11.1931
Сын: Prints Ülo
Мать ребёнка: Prints (Rand) Ida
Рождение ребёнка
08.02.1939
Сын: Prints Lembit
Мать ребёнка: Prints (Rand) Ida
Смерть
?.06.1987
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond