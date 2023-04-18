Prints (Rand) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Prints (Rand) Ida

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1931 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1931

Сын: Prints Ülo

Отец ребёнка: Prints Oskar

Рождение ребёнка
08.02.1939

Сын: Prints Lembit

Отец ребёнка: Prints Oskar

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Prints Oskar

Смерть
Неизвестно
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