Prints (Rand) Ida
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1931
Сын: Prints Ülo
Отец ребёнка: Prints Oskar
Рождение ребёнка
08.02.1939
Сын: Prints Lembit
Отец ребёнка: Prints Oskar
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Prints Oskar
Смерть
Неизвестно