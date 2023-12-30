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Данченков Алексей Михайлович

Место рождения

д. Емельяновка, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

23.03.1925

Дата смерти

13.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данченкова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
02.01.1950

Сын: Данченков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Данченкова Надежда Алексеевна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
13.06.1978
Армань, Ольский, Магаданская область

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