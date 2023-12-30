Данченков Алексей Михайлович
Место рожденияд. Емельяновка, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Дата рождения23.03.1925
Дата смерти13.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1950
Сын: Данченков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Данченкова Надежда Алексеевна
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
13.06.1978
Армань, Ольский, Магаданская область