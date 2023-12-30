Данченкова Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанченкова Надежда Алексеевна

Данченкова Надежда Алексеевна

Место рождения

д. Красное, Михайловский район, Рязанская область

Дата рождения

19.08.1923

Дата смерти

22.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923

Отец: Фалеев Алексей Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данченков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1950

Сын: Данченков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Данченков Алексей Михайлович

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
22.01.1988
Армань, Ольский, Магаданская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.