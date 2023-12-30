Данченкова Надежда Алексеевна
Место рожденияд. Красное, Михайловский район, Рязанская область
Дата рождения19.08.1923
Дата смерти22.01.1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923
Отец: Фалеев Алексей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1950
Сын: Данченков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Данченков Алексей Михайлович
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
22.01.1988
Армань, Ольский, Магаданская область