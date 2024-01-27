Алатарцев Alatortsev Малофей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алатарцев Alatortsev Малофей Савельевич

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Алатарцев Alatortsev Савелий

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Матрена Малофеевна

Мать ребёнка: Алаторцева Агафья Григорьевна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно
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