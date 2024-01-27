Алатарцев Alatortsev Малофей Савельевич
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Алатарцев Alatortsev Савелий
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Матрена Малофеевна
Мать ребёнка: Алаторцева Агафья Григорьевна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно