Алаторцева (Синельникова) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаторцева (Синельникова) Агафья Григорьевна

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Матрена Малофеевна

Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Малофей Савельевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно
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