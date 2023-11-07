Вершинин Роман Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Агрипина
Щекиново, Бурятия
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Вершинина Анна Романова
Мать ребёнка: Агрипина
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина Пелагия Романова
Мать ребёнка: Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина
Смерть
После 1825
Щекиново, Бурятия