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Вершинин Роман Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Вершинин Николай Фёдоров сын

Мать: Хохлова Феодосия Савина дочь

Рождение ребёнка
1782

Сын: Вершинин Петр Романов

Мать ребёнка: Агрипина

Щекиново, Бурятия
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Вершинина Анна Романова

Мать ребёнка: Агрипина

Рождение ребёнка
1825

Сын: Вершинин Иван Романов

Мать ребёнка: Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина Пелагия Романова

Мать ребёнка: Агрипина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина

Смерть
После 1825
Щекиново, Бурятия
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